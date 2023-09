CorSport - De Laurentiis chiede segnali di crescita a Garcia: il francese ha una settimana per addolcirlo e scacciare fantasmi intorno alla panchina

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis osserverà con molta attenzione Rudi Garcia in questa settimana scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli guarderà in tv la sfida di questa sera con il Braga: si spetta segnali di crescita dopo le ultime due gare non proprio esaltanti degli azzurri.

Garcia sotto esame

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo Garcia: