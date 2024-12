De Laurentiis era certo di aver preso il sostituto di Zielinski, ma si è ritrovato un nuovo Hamsik

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica dedica un lungo approfondimento a Scott McTominay e a come lo scozzese si sia inserito alla perfezione nella rosa del Napoli:



"Scott McTominay ha ricevuto a Torino il premio riservato al miglior giocatore della partita, ma dopo aver firmato la decima vittoria degli azzurri in campionato ha risposto con prontezza ai complimenti in italiano. « Grazie mille ragazzi per il vostro supporto, forza Napoli sempre. Auguro il meglio a tutti voi». Niente male per un giocatore arrivato dall’Inghilterra appena tre mesi fa, già sufficienti però per farlo catapultare a capofitto nella sua nuova avventura in Serie A":

"De Laurentiis lo aveva ingaggiato per colmare il vuoto lasciato da Zielinski, invece si ritrova tra le mani il vero erede ( per tecnica, forza fisica e passionalità) di un certo Marek Hamsik. Bravura e un pizzico di fortuna: i segreti di un grande colpo. Il "box to box" importato in Italia".