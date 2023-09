De Laurentiis dribbla il Tapiro d'Oro, Il Mattino: si trasforma in Kvaratskhelia per eludere il pressing di Staffelli

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è riuscito a «dribblare» addirittura il mastino per eccellenza di Striscia la Notizia, trasformandosi in una sorta di Kvaratskhelia sulla fascia secondo Il Mattino.

Il numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis ieri mattina è stato intercettato dall'inviato del Tg satirico in onda su Canale 5 che voleva consegnargli il Tapiro d'Oro.

“Teatro del siparietto la stazione termini di Roma. Il patron della Filmauro però, è riuscito ad eludere il pressing di Valerio Staffelli che tentava di consegnarli il Tapiro «assegnatogli» per via - si legge nel comunicato diramato proprio da Striscia - «delle accuse di falso in bilancio, dei risultati altalenanti del Napoli dopo la trionfale cavalcata scudetto dell'anno scorso e per il «caso Osimhen». Staffelli, come da consolidato copione, ha provato a portare a termine la sua mission, ma stavolta senza successo”