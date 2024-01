De Laurentiis, disperato assalto a Conte: affondo partito domenica, apertura a maxi ingaggio e libertà sul mercato, le ultime

De Laurentiis ci ha riprovato, ha tentato l’ultimo disperato assalto: ad Antonio Conte. Il patron ha iniziato l’affondo già domenica sera e ieri ha insistito per tutto il giorno, pronto a piegarsi alle richieste colossali dell’ex ct: contratto di 3 anni e mezzo, 8 milioni di ingaggio, carta bianca sul mercato (compreso quello di gennaio), l’arrivo nel club di un nuovo ds (Petrachi) e del suo immancabile uomo di fiducia (Oriali).

Antonio Conte

De Laurentiis ci ha riprovato con Conte

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il patron e Conte avrebbero anche discusso della possibilità di liberarsi prima l’uno dell’altro, senza clausole, vincoli, penali milionarie, altri lacci e lacciuoli contrattuali. Magari già a giugno, se i due, dopo aver lavorato assieme, non si fossero piaciuti o se magari le cose non fossero andare come si immaginava. Ma tutto è saltato: Conte ha frenato nonostante l’apertura di De Laurentiis. E chissà se queste sono le premesse per rivedersi a giugno.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli