Dopo la sconfitta con la Lazio allo stadio Maradona, De Laurentiis è rammaricato per l’esito della partita, per la delusione dei tifosi e per la sconfitta contro l’ex Sarri e il rivale Lotito.

De Laurentiis deluso dopo la Lazio

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ha incassato le motivazioni di Garcia, attende con grande fiducia le partite dopo la sosta con la convinzione che la gara contro la Lazio possa essere presto derubricata come il risultato di una serata negativa.

