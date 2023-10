De Laurentiis convoca Giuffredi a Castel Volturno, gesto nei confronti di Garcia

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"Garcia ha detto di essersi sentito solo e la presenza fissa di De Laurentiis a Castel Volturno servirà a dargli più forza. Non a caso ieri mattina il presidente ha convocato in sede pure Mario Giuffredi, il procuratore del capitano Giovanni Di Lorenzo e di altri tre azzurri: Mario Rui, Politano e Gaetano. L’agente conosce bene gli umori dello spogliatoio e ha steso la mano ( dopo le polemiche dei giorni scorsi) al tecnico francese, in un clima di ritrovata serenità. Il Napoli ha bisogno di far quadrato contro la crisi e tutte le componenti devono remare nella stessa direzione, per salvare la stagione azzurra".