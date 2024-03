De Laurentiis contro gli inviati SKY, dura posizione dell'USSI: "Gesto pessimo! Stile Lecce da esempio"

Napoli calcio, dieci minuti di pura follia durante il walk around del presidete azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron, mentre passeggiva con l'avvocato Mattia Grassani e con Jannotti Pecci, il presidente dell’Unione industriali napoletani., d’un tratto ha perso le staffe quando ha visto Matteo Politano ai microfoni di SkySport che ha i diritti dell’evento: "Non devi parlare con loro". De Laurentiis infuriato si è accanito anche contro una telecamera quasi colpendo il cameraman che la manovrava.

Un altro embargo televisivo presidenziale dopo quello di Dazn. Reazione sdegnata del direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Nel giorno in cui il presidente del Lecce si distingue per stile esonerando l’allenatore colpevole di un gesto pessimo, il presidente del napoli firma un pessimo momento a Barcellona in un tempio del calcio. Solidarietà ai colleghi e al direttore Ferri per lo stile manifestato