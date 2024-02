De Laurentiis contro gli agenti: "I club devono essere i procuratori dei calciatori, contratti anche di 8 anni"

Non è un mistero che Aurelio De Laurentiis voglia ridimensionare il ruolo dei procuratori nel mondo del calcio. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli:

"Le società devono poter essere i procuratori dei propri calciatori: se ingaggio un ragazzo di 17 o 18 anni - riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - non posso fargli soltanto cinque anni di contratto, ma devo essere libero di metterlo sotto contratto per sette-otto anni. E se poi alla fine del periodo contrattuale vuole andare via, allora può andare. Devo decidere io, non i procuratori".