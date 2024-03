CorSport - De Laurentiis apre casting nuovo allenatore Napoli: sondati 4 nomi. Calzona si è chiamato fuori

Francesco Calzona si è chiamato fuori dal discorso panchina del Napoli per la prossima stagione. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il presidente Aurelio De Laurentiis abbia di fatto iniziato un vero e proprio casting per scegliere il nuovo allenatore per la stagione 2024/25. In questo momento ci sono quattro nomi che ADL sta vagliando con grande attenzione. Si tratta di profili molto diversi tra di loro sotto l'aspetto del gioco e dell'esperienza.

Nuovo allenatore del Napoli: il casting di De Laurentiis

Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport il sogno resta sempre Conte il quale potrebbe decidere di rimettersi in gioco in una squadra praticamente da ricostruire dopo una annata negativa. Restano sullo sfondo anche Italiano, Farioli e Palladino. Ecco cosa si legge sul quotidiano: