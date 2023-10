Conferenza De Laurentiis, CorSport: Garcia non crede nella Befana, è consapevole di un aspetto

Notizie calcio. Oggi Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa dopo aver incassato la fiducia di De Laurentiis nell'incontro con la stampa avvenuto ieri a Castel Volturno.

Il Napoli prova a ripartire dopo i tanti rumors delle scorse settimane, con Garcia che è consapevole di ciò che lo aspetta dopo le parole del presidente. Ecco quanto scritto dell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

L’importante non è partecipare ma vincere, in campionato e in Champions, rivedere lo scudetto, il quarto posto, le luci della ribalta e quella dimensione stellare che il Napoli non vuole negarsi. Altrimenti, spiegano le tendenze e le abitudini, punto a capo. Rudi Garcia va per i 60, ha smesso di credere alla Befana da mezzo secolo almeno, è consapevole che serve altro e qualcosa sta cercando di inventarsi, in viaggio verso Verona: in difesa, c’è da ritoccare; a centrocampo, c’è da intervenire; in attacco, bisogna pregare.