De Laurentiis colpito dalla sindrome dell'abbandono: ora deve fare un passo indietro

Napoli - Il Corriere dello Sport fa un'analisi su quello che sta accadendo al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che non vive un periodo sereno:

Aurelio De Laurentiis deve cambiare. Deve fare un passo indietro. Non si può essere sempre irascibili. Deve darsi una calmata. Non deve aggredire. Non si cambia un uomo di 75 anni, la sua natura è incorregibile. Aurelio non ci pensa due volte per offendere l'umanità circostante che ritiene ovviamente inferiore.

Si può sospettare che a sconvolgere la natura presidenziale, già ampiamente predisposta, sia stata la sindrome dell'abbandono, dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. De Laurentiis è prigioniero di se stesso.