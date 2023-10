Colloqui giocatori-De Laurentiis, il patron ha ribadito un concetto ben preciso: il retroscena

Notizie calcio. Il Napoli prova a ribartire dopo i tanti rumors delle scorse settimane: patron De Laurentiis si è stabilito a Castel Volturno per provare a riportare la calma ed oggi a Verona si aspetta delle risposte da Garcia e dalla squadra.

Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che svela un retroscena sui colloqui avuti da De Laurentiis con i calciatori del Napoli:

Rudi Garcia e il suo Napoli devono ripartire con una vittoria da Verona per dimostrare di voler difendere quello scudetto sul petto, come in questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ha sottolineato nei colloqui ai suoi giocatori. Il resto sono discussioni che camuffano alibi o bei ricordi che rischiano di lasciarti imbrigliato nella nostalgia.