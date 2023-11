De Laurentiis coccola Garcia, lo interroga e chiede spiegazioni sugli allenamenti! Ma il tecnico non si fida

Ieri Aurelio De Laurentiis era a Castel Volturno per assistere alla seduta mattutina di allenamento. Una "toccata e fuga", come la descrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che racconta di un De Laurentiis in campo al fianco di Garcia, sempre pronto a "interrogarlo e anche a chiedere spiegazioni sul tipo di allenamento".

Ultime notizie. Da parte sua Garcia non si sente messo in discussione e adesso può contare anche sul supporto di De Laurentiis, che è tornato a mostrargli "il suo volto più accomodante", preferendo coccolare l'allenatore e riservare le critiche ai calciatori, con cui ha anche alzato la voce nell'intervallo di Napoli-Milan.

C'è da dire, però, che se il Napoli non dovesse vincere le prossime tre partite contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli, allora la posizione di Garcia potrebbe tornare a traballare. Ecco perché "in questo momento Garcia non si fida proprio di nessuno: né di De Laurentiis (che potrebbe covare chissà che pensieri cattivi) né di Inzaghi", contro cui giocherà sabato pomeriggio a Salerno.