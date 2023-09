De Laurentiis chiede chiarezza: non sono piaciute le giustificazioni su infortuni come a Kvaratskhelia

Napoli - Il Napoli è in un momento difficile e deve uscirne fuori al meglio con il proprio allenatore Rudi Garcia che, intanto, è sotto pressione anche dalla società adesso con De Laurentiis che chiede chiarezza. Non sono piaciute al presidente De Laurentiis certe giustificazioni legate a infortuni più o meno leggeri come su Kvaratskhelia domenica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora il numero uno vigila sul centro sportivo di Castel Volturno perché ha un patrimonio da salvaguardare e vuole informazioni dettagliate sulle condizioni dei propri giocatori.