Cena Napoli, De Laurentiis ha ribadito un concetto a Spalletti e la squadra: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Nonostante il ritorno in Champions League del Napoli sin ufficiale e per il terzo posto manca pochissimo, il presidente De Laurentiis ieri ha confermato il rito della cena settimanale con squadra e con il tecnico Spalletti.

Proprio della cena avuta ieri da De Laurentiis con il gruppo squadra Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela alcuni passaggi del discorso tenuto dal patron:

La cena settimanale con gli azzurri, quindi, rimane un rito confermato. È per questo che anche ieri si è ritrovato con tutti (squadra, staff e dirigenti) in quello che è diventato il covo del Napoli: l'hotel Serapide. È stata l'occasione per ribadire a tutto il gruppo l'importanza di questa fine di campionato. Perché nonostante il terzo posto sia oramai in cassaforte, sarà importante onorare i prossimi due impegni. Anche ieri, quindi, il patron ha parlato alla squadra del valore delle sfide, l'importanza del gruppo e la necessità di dare sempre il massimo. Poi si parlerà di futuro.