De Laurentiis carica la squadra: comunicato premio per la zona Champions

La qualificazione alla prossima Champions League resta l'obiettivo primario di questa stagione del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sottolineato più volte quanto sia di vitale importanza centrare almeno il quarto posto anche perché, dal prossimo anno, i premi della Champions saranno più ricchi. L'edizione odierna de Il mattino racconta un interessante retroscena sul tema.

Premio Champions promesso da De Laurentiis

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha comunicato alla squadra che ha stanziato un premio importante in caso di qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis ha voluto dunque stimolare ancora di più tutto il gruppo per questa seconda parte della stagione che diventa fondamentale per delineare anche le scelte future.