De Laurentiis cambia allenatore, Gazzetta: ciò che verrà adesso è un’enorme incognita

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis cambia allenatore al suo Napoli, ma qual è stato il suo rapporto con le guide tecniche? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis è un uomo di principi. S’è sempre circondato di figure ricche di valori umani, con cui è stato facile nella maggior parte dei casi mantenere un rapporto di profonda stima e amicizia sincera:

"In principio fu Ventura, i due non si sono risparmiati dichiarazioni piccate. Ci si ricorda poi di quando De Laurentiis e Reja stavano per arrivare alle mani, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Di Donadoni disse che è «bravo ma triste». Per questo poi si è rivolto a Mazzarri, che ha il merito di aver dato vita ad uno dei periodi più appassionanti.

Ha saputo attrarre Benitez con la validità di un progetto che ha restituito al club una nuova dimensione. L’addio è stato da gentiluomini. Sarri e Giuntoli una passione bruciante, resta scottato De Laurentiis che si era sentito «tradito con la scusa volgare dei soldi» quando il tecnico si fece attrarre dal fascino della Premier.

Ad Ancelotti si sarebbe legato a vita, con Gattuso invece non è scattata la scintilla. Spalletti l’ha rapito ma non si sono capiti, Garcia la prova che l’applicazione di un numeretto con cui si dispongono i giocatori non è come la proprietà commutativa. E ciò che verrà, adesso, è un’enorme incognita"