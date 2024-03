Gazzetta - Calzona si gioca la riconferma in queste dieci gare. Pronto il piano B: sondati tre allenatori

Francesco Calzona si gioca la riconferma sulla panchina del Napoli in queste 10 partite. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'attuale guida tecnica possa davvero restare anche l'anno prossimo sulla panchina azzurra. Con De Laurentiis c'è un ottimo rapporto. La squadra, da quando è arrivato l'attuale CT della Slovacchia, ha acquisito una sua impronta. Un dettaglio non di poco conto se consideriamo le crisi d'identità della formazione azzurra con Garcia prima e Mazzarri poi.

Nuovo allenatore del Napoli: cosa intende fare De Laurentiis

Ultimissime Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport se Calzona riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, lo scenario prevederebbe sicuramente la sua riconferma sulla panchina. Avrebbe compiuto quasi un miracolo per come è andata la stagione. De Laurentiis lo sta valutando con molta attenzione, conosce bene l'uomo Calzona e le sue metodiche di lavoro.

Tuttavia il presidente sta vagliando anche delle alternative. Il primo nome è quello di Vincenzo Italiano che già la scorsa estate era stato vicinissimo a diventare l'allenatore del Napoli. Gli altri due profili sono Palladino e Farioli.