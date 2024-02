Repubblica - De Laurentiis ieri da Calzona a Castel Volturno: il motivo

Ultimissime Napoli Calcio - Francesco Calzona sta facendo una vera full immersion in questi giorni d'allenamento post Barcellona per provare a dare una sterzata al rendimento di una squadra che in campionato fatica a trovare punti e continuità di prestazioni. Siamo entrati nel momento probabilmente decisivo della stagione. Non a caso il presidente Aurelio De Laurentiis ieri ha raggiunto il tecnico a Castel Volturno.

Aurelio De Laurentiis conferenza Castel Volturno

De Laurentiis da Calzona a Castel Volturno

Come si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Francesco Calzona a Castel Volturno. Ufficialmente non si conoscono i motivi della presenza presidenziale dal nuovo tecnico che ieri ha diretto il consueto allenamento quotidiano. Non è da escludere che la mossa di De Laurentiis sia stata anche per dare fiducia a tutti dopo il pareggio di mercoledì contro il Barcellona. Ora più che mai serve unità d'intenti per chiudere nel miglior modo possibile questa stagione assai tribolata.