De Laurentiis avverte Osimhen: i campioni lontano da Napoli non rendono

Napoli - Tanti grandi campioni che hanno lasciato Napoli non hanno trovato la stessa gloria all'estero. E' capitato a Kim ora al Bayern Monaco, dove ha deluso le aspettative. Ma ci sono anche tanti esempi come Lorenzo Insigne a Toronto di Mertens riserva al Galatasaray e anche Koulibaly finito in Arabia dopo essere stato esiliato dal Chelsea. Lo stesso discorso vale anche per altri giocatori andando ancora più indietro come Fabian al Psg con una storia mai nata, e Allan sparito dai radar. Per questo motivo De Laurentiis ha voluto dare un avvertimento a Osimhen su cosa può andare a incontrare in futuro.