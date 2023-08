De Laurentiis: "Amo tre città nel mondo", poi confessa la passione insolita per un altro sport

Spunta un interessante passaggio dall'intervista fatta dal collega Francesco Palmieri su 'Il Foglio Quotidiano' al patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Il produttore cinematografico confessa quali città nel mondo ama di più oltre ovviamente Napoli.

Gli viene da ridere, al 'romano', perchè confida che ha sempre considerato Roma, dove è nato e cresciuto e dove ha la sede la Filmauro, una città complicata da vivere: "Amo Napoli, Los Angeles e Londra", dice e 'mi spiace che mia moglie svizzera non mi abbia fatto alternare a Roma il lago Lemano di Ginevra per coltivare la mia passione per la vela. Ma ormai il calcio mi ha bucato tutti i week end"