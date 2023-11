De Laurentiis a Castel Volturno, Gazzetta: vuole dare una scossa, ma nemmeno la sua presenza commissariale fa effetto

Ultime notizie Napoli - I numeri dimostrano che nemmeno la presenza commissariale di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno ha sortito effetti taumaturgici sul rendimento del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il presidente De Laurentiis ha ritenuto nella mattinata di ieri di presentarsi al Konami Training Center:

"per cercare con la sua presenza e le sue parole di dare quella scossa, che evidentemente non si è trasmessa in maniera continua, considerando che nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie (fuori) e due pareggi (in casa) che in definitiva rendono ancora lontano dalle aspettative il rendimento in campionato e non semplificano del tutto il cammino in Champions"