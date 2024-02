De Laurentiis a Castel Volturno due giorni consecutivi: ecco cosa bolle in pentola

La SSC Napoli cambia centro sportivo? Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibilità che il club partenopeo lasci la struttura di Castel Volturno per dar vita ad un nuovo centro tecnico e sportivo a Castellammare di Stabia, o forse a Torre del Greco.

Ultime notizie. Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno in edicola: "Sono tempi di riflessioni, pensieri dentro e fuori dal campo. De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per due giorni consecutivi, c’è tanto da fare. Si lavora sul centro sportivo con vari progetti in diverse zone della regione. Prima dell’estate i colloqui con il sindaco di Castel Volturno, la scorsa settimana con il commissario prefettizio di Castellammare riflettendo anche su alcune aree di Torre del Greco".