De Laurentiis a bordo campo per Napoli-SPAL: avrebbe voluto giocare di sera

Napoli - Amichevole Napoli SPAL con diverse novità in arrivo dal punto di vista del gioco e della condizione fisica. Secondo le ultime notizie il Napoli questa volta avrà De Laurentiis a vedere la partita dopo essere mancato all'esordio con l'Anaune. Avrebbe preferito giocare in serata questa amichevole, anche per richiesta di Garcia ma lo stadio di Carciato non è dotato di un buon impianto di illuminazione.