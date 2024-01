Dazn, il Ceo Azzi: "A breve una partita in chiaro, sarebbe bello avere una camera sugli arbitri! Aumento prezzi? Serie A costa meno del campionato greco"

Notizie calcio. Stefano Azzi, ceo di Dazn, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica parlando delle prossime novità. Dalle partite in chiaro fino agli highlights scelti dall'intelligenza artificiale, ecco un estratto delle sue parole:

«Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità».

Tutta la Serie A in chiaro? «Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso».

Aumento prezzi, qual'è il prezzo giusto? «Quello di un caffè al giorno resta un prezzo corretto: oggi la Serie A costa meno del campionato greco».

Sugli highlights: «Stiamo per lanciare dei quick highlight da mettere in piattaforma già durante l’evento. Se non sono sull’app e non sto guardando la partita, l’intelligenza artificiale trasforma i momenti salienti in un mini video e mi manda una notifica: un modo per raggiungere chi non ha tempo per vederla tutta»

Sulla body-cam: Sarebbe bello mettere una telecamera sull’arbitro: vedere la partita con gli occhi di chi deve decidere aiuterebbe a capire la complessità delle sue decisioni. Ai ragazzi piace la bodycam, che ricorda i videogame. In partita i giocatori ci hanno detto che può far perdere loro qualcosa: ad esempio un portiere può sentirsi meno sicuro nella presa, con un corpo estraneo addosso. Uno spazio in cui entrare invece è il tunnel degli spogliatoi, che al momento è precluso anche per questioni tecniche di trasmissione».