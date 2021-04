CorSera - DAZN, abbonamenti Serie A con 30-35 euro. Ma Sky torna alla carica con nuove offerte

Ultimissime notizie Serie A. Il Corriere della Sera oggi in edicola riporta gli ultimi aggiornamenti sulla sfida commerciale tra DAZN e Sky Sport per accaparrarsi i diritti televisivi della Serie A. Con un'offerta di 840 milioni di euro Dazn sembra essersi aggiudicata la partita, anche grazie all'alleanza con TIM, ma non è ancora finita.

Diritti Tv in Serie A: DAZN contro Sky

Dazn sta definendo il bouquet dei suoi abbonamenti con una richiesta economica che si aggira sui 30 euro, max 35 al mese per tutto il calcio della serie A. Con una tipologia di abbonamento flessibile, che il telespettatore può interrompere in qualsiasi momento e far ripartire quando e come vuole. Sky non starà a guardare, promuoverà degli sconti competitivi.

La partita dei diritti tv, dunque, non è ancora chiusa. Sky busserà quindi al nuovo bando con una offerta più alta rispetto a quella già formulata (75 milioni di euro primo anno, 87,5 il secondo, 100 il terzo) e i 13 voti già raccolti in Lega serie A dovrebbero diventare d’incanto 14 e più. In caso contrario, con una aggiustatina eventualmente alla Legge Melandri, entrerà in scena Mediaset, ingolosita da una partita in chiaro.