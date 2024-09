David Neres titolare a sorpresa contro la Juve? La scelta di Conte

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle scelte di Antonio Conte per la gara contro la Juventus. In particolare, il quotidiano si sofferma sul brasiliano David Neres:

"L’anticamera comunque sta finendo e il discorso riguarda pure David Neres che nei tre spezzoni di gara collezioni ha già altrettanti assist al suo attivo: il brasiliano dovrebbe cominciare di nuovo in panchina a Torino, ma sicuramente sarà titolare giovedì in Coppa Italia al Maradona nel match, valido per i sedicesimi di finale, contro il Palermo".