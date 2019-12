Danni al San Paolo, il Mattino - Saltati molti cupolini, alcuni rischiavano di cadere sulle tribune

La tempesta di acqua e vento che si è abbattuta su Napoli nella nottata pre Napoli-Parma ha creato danni allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Proprio a causa di essi, la gara di ieri tra gli azzurri e gli emiliani è iniziata con circa mezz'ora di ritardo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La tempesta di Santa Lucia che si è abbattuta nella giornata di venerdì su Napoli ha provocato grossi danni alla copertura dello stadio San Paolo rinnovato in occasione delle Universiadi. Molti cupolini sono saltati e sopratutto molti altri rischiavano di cadere sulle tribune. Una vera e propria task force ha ispezionato il tetto danneggiato. Dal tetto della tribuna Posillipo erano facilmente visibili tre buchi, ovvero quelli lasciati dal sollevamento di altrettanti pezzi di plexiglas. Fin dalle primissime ore del mattino si sono messe in attività le squadre di operai specializzati coadiuvati dai vigili del fuoco e alcuni droni per controllare meglio la situazione dall’alto. I problemi erano di duplice natura: da una parte mettere in sicurezza il resto della copertura dello stadio, dall’altra raccogliere i residui degli elementi volati durante la tempesta di venerdì sera. Lavoro che è stato portato a temine già nel primo pomeriggio, rendendo l’accesso al San Paolo agevole".