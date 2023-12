Danilo non gioca un match dal 1' da due mesi, Allegri può schierarlo in un ruolo inedito col Napoli

Ultime notizie Napoli - Il capitano della Juventus Danilo non gioca un match dall’inizio dal derby con il Torino (7 ottobre) quando restò in campo per tutta la partita. Col Napoli può giocare in una posizione inedita, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Danilo in un ruolo inedito col Napoli?

Allegri ha perso Danilo per quasi due mesi, durante i quali la difesa ha trovato nuovi equilibri ma comunque efficaci: