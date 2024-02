Damiani: "Kvara? Oggi si perde in dribbling inutili. Non ha ancora raggiunto una maturità tale per essere sempre decisivo"

Napoli Calcio - Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Kvaratskhelia è lontano dal rendimento di un anno fa.

«Giocatore potenzialmente determinante che ha le qualità per finalizzare o mettere un compagno nelle condizioni di farlo. Oggi si perde in dribbling inutili, in giocate fini a se stesse. Deve tornare a essere più concreto. Non ha ancora raggiunto una maturità tale per essere sempre decisivo ma potrà diventarlo perché è molto forte».

Era Spalletti a esaltarlo?

«Con lui tutti hanno reso al massimo. Ma se questo Napoli crescerà, lo farà anche lui. Alla fine è sempre il collettivo che conta, il singolo ne risolve una e poi magari ne sbaglia quattro».