Damascelli: "Tifosi Napoli perdono la testa solo per Maradona. Hanno bocciato pesino Benitez e Ancelotti"

Calcio Napoli - Tony Damascelli nel suo pezzo sul quotidiano "Il Giornale" bacchetta i tifosi del Napoli scrivendo che impazziscono soltanto per Diego Armando Maradona bocciando praticamente anche tanti allenatori.

“Vite diverse quelle di Allegri e Spalletti, uno, il livornese, supportato dal presidente e sopportato dai tifosi, l’altro, il certaldese, pizzicato da De Laurentiis e mai amato dal popolo che non perde la testa se non per Maradona, avendo bocciato Benitez, Mazzarri, Ancelotti, Gattuso. Il Napoli ha fatto un passo in avanti, saltando dal quinto posto tafazziano dello scorso campionato al terzo, momentaneo almeno, di oggi".