"Dal suo lato sembra esserci un D-Day" Politano lascia il segno: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Matteo Politano dopo la gara vinta dal Napoli sul Sassuolo per 2-0. L'attaccante si è procurato il penalty, segnato da Osimhen, che ha sbloccato l'incontro.

Gazzetta 6,5. Insieme a Di Lorenzo è il chiavistello che fa saltare il sistema Sassuolo, provocando anche il rigore

Corriere dello Sport 7. Intensità e velocità. E’ in forma, in fiducia, e prova la giocata senza paura: punta e salta, crea superiorità, e si prende il primo rigore e difende. Non gli va giù la sostituzione.

Il Mattino 6,5. Da quel lato, il suo, sembra esserci una sorta di D-Day per quelli del Sassuolo: un assalto costante e terrificante. Si procura il rigore, Vina quasi non ci prova a fermarlo. Si limita a inseguirlo. Un suo inserimento profondo, a inizio ripresa, regala l'assist a Osimhen.