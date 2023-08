Da Vigo - Veiga era convinto di andare in Premier: stava studiando inglese. Nuovo rilancio del Napoli

Calciomercato Napoli - La testata giornalistica galiziana Faro de Vigo ha riportato alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa per Gabri Veiga. Il calciatore era convinto di trasferirsi in Inghilterra tanto da iscriversi ad una scuola di lingua inglese per adattarsi il più velocemente in Premier League. Tuttavia la pista inglese sembra essere definitivamente sfumata.

Adesso c'è il Napoli che ha messo sul piatto 35 milioni più bonus per il centrocampista. Il Celta continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria. Nei bonus, il Napoli intende includere bonus legati alle presenze per arrivare alla cifra prevista dalla suddetta clausola.