Da Verona - Faraoni prossimo acquisto del Napoli, possibile doppio colpo sull'asse coi gialloblu

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere di Verona riporta che tra gli scaligeri e il Napoli il tavolo di mercato è aperto. Ci sarebbe una doppia operazione di mercato da effettuare che coinvolge un difensore e un centrocampista offensivo. Si tratta di Michael Folorunsho e Davide Faraoni. Folorunsho, rientrato dal prestito al Bari (ottima annata con 30 presenze e 8 gol) ha già dato il totale assenso al passaggio al Verona, dove ritroverebbe Baroni, che l’ha allenato alla Reggina.

L’Empoli cerca di inserirsi e non ha ancora mollato, resta in piena concorrenza con l’Hellas per Folorunsho, col Verona che col Napoli parla di Faraoni. Una bandiera gialloblù che è vicino a lasciare la squadra in cui gioca dal 2019: triennale per lui, all’Hellas circa 3 milioni. Faraoni sta svolgendo regolarmente la preparazione a Primiero San Martino di Castrozza.