Corriere di Torino - Millico in dubbio per il Napoli, dolori alla schiena e allenamenti a parte

Notizie calcio Napoli - Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere di Torino.

L’altro giocatore in dubbio è Vincenzo Millico, che si sta ancora allenando a parte dopo una settimana di stop, anch’egli per dolori alla schiena: il prodotto del vivaio granata sta lavorando sul piano atletico e, a due giorni dalla partita, è possibile che resti di nuovo fuori dai convocati.