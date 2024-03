Da Torino - Ecco chi sostituirà Juric in panchina al Maradona

L'edizione in edicola oggi del Corriere di Torino riporta le ultime notizie in merito alla squadra granata in arrivo a Napoli per giocare la sfida contro gli azzurri al Maradona in programma domani alle 20:45:

"Sarà una partita complicata per il Torino, non solo per lo stato di forma di un avversario in crescita evidente, ma anche per il fatto che oggettivamente mancano dei ricambi importanti, soprattutto a centrocampo. Ilic, Ricci e Tameze sono fuori, recupera solo Vojvoda che può essere un’altra alternativa sulla fascia sinistra. A centrocampo giocheranno Vlasic, Linetty e Gineitis, in panchina non ci sarà Ivan Juric ma Matteo Paro. Il suo bilancio nelle partite in cui ha sostituito Juric è di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. L’obiettivo, manco a dirlo, è quello di migliorare il bottino".