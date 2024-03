Da Torino - ADL sprezzante del blasone Juve che ha oltre 100 anni di storia in Italia ed Europa

Serie A - Il portale Tutto Juve scrive sulla polemica innescata da Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Juventus:

"C'è rivalità tra Juventus e Napoli, due mondi che non si amano molto, una polemica che è stata intensificata anche dalle parole di Aurelio De Laurentiis che non ci ha messo troppo a sparare prima su Giuntoli ed ora sulla Juventus, sprezzante di un blasone di una società di oltre 100 anni che ha fatto la storia in Italia ed in Europa, è chiaro che nel mondo al mondiale tutti vorrebbero la Juventus, ma se ci andrà il Napoli perché saprà superare Barcellona e fare più punti della Juve, andrà accettato, in caso contrario lo scandalo sarebbe servito, del resto i bianconeri hanno già subito una pesante penalizzazione, in caso contrario al mondiale ci sarebbero già".