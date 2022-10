Da Torino - A fine stagione sarà giusto salutare chi non dà spiegazioni convincenti come Allegri: si rischia anche di non andare in Champions

Calcio Napoli - La Juventus sprofonda in casa del Milan. Ecco il commento di TuttoJuve all'ennesima sconfitta dei bianconeri:

"Non possiamo definire convincenti le parole di Massimiliano Allegri per una Juventus che rivive l'incubo recente di una stagione anonima e senza obiettivi. La sconfitta di San Siro era prevedibile ma si sperava che i bianconeri potessero portare via almeno un pareggio. Massimiliano Allegri, tuttavia non riesce a dare delle spiegazioni che possono essere considerate sufficienti.

Oggi siamo più preoccupati di qualche settimana fa, se la squadra non si riprende e inizia a vincere con continuità non andrà nemmeno in Champions ed a lottare fino alla fine per il titolo, a fine stagione sarà giusto salutare anche chi non riesce a dare spiegazioni"