Da Roma - Zielinski Lazio: domani Lotito incontrerà De Laurentiis

Napoli - Continua la trattativa tra Lazio e Napoli per quanto riguarda il possibile acquisto di Piotr Zielinski che è pronto ad una nuova avventura sempre in Serie A in caso dovesse dire addio al Napoli. Ora la scelta finale spetterà al giocatore in caso di accordo tra i due club.

Futuro Zielinski: la scelta tra Lazio e Napoli

Come riporta il Corriere della Sera, edizione Roma, domani Lotito parlerà ancora con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per Zielinski e con quello del Torino Cairo per Ricci, ma la sensazione diffusa fra i tifosi è che il presidente non abbia percepito quali siano effettivamente le priorità.