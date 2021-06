Da Roma - Sarri verso il sì alla Lazio, ha già impostato il suo 4-3-3: colpo Hysaj e Luis Alberto alla Jorginho

Ultimissime calciomercato Serie A - Maurizio Sarri ha promosso la Lazio a pieni voti, o quasi: "La squadra gli piace, anche parecchio; l’organico gli sembra adatto e adeguato per cominciare un percorso nuovo nel mondo biancoceleste", a rivelarlo è l'edizione Roma del Corriere della Sera.

Si appresta a divenire il nuovo allenatore della Lazio, infatti, l'ex Napoli. E proprio stamattina ha in programma un incontro col presidente Lotito. Approfondirà le sue richieste e idee tattiche. Sarri non ha fatto nomi, svela il CorSera, ma ha indicato delle caratteristiche:

"Nel lungo colloquio con Tare, Sarri non ha fatto i nomi dei giocatori che gli servono: ha indicato le loro caratteristiche. Questa è una sua abitudine da sempre, un modo per evitare di sponsorizzare un determinato elemento il quale poi diventerebbe un «suo» calciatore, scelto e portato da lui, quindi agli occhi di tutti – spogliatoio incluso – un prediletto. Maurizio non dice alla società: voglio ics. Spiega invece quali doti deve avere il nuovo arrivato.

Già, ma dove sono le lacune individuate da Sarri? Innanzitutto bisogna partire dal modulo. Il tecnico ha studiato due possibili soluzioni: il 4-3-1-2 del suo bellissimo Empoli e il 4-3-3 del suo Napoli travolgente. E sembra avere optato per la seconda ipotesi, almeno nella fase iniziale del lavoro. La linea difensiva non richiederebbe interventi decisivi sul mercato: Lazzari e Marusic sarebbero gli esterni, Luiz Felipe (che sta per rinnovare il contratto) e Acerbi i centrali. Potrebbe essere aggiunto lo svincolato Hjsay, che può coprire entrambe le fasce.

Anche in mezzo al campo le opzioni a disposizione soddisfano Sarri, il quale vuole provare Luis Alberto come perno arretrato (alla Jorginho, oppure alla Pirlo, un ex trequartista diventato regista). Adora Milinkovic-Savic, stima Leiva, apprezza Escalante. Servirà un’altra mezzala, un uomo di qualità e quantità; certo un terzetto composto dal «Sergente», dal «Mago» e da un mister X forte non sarebbe da buttare".