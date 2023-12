Da Roma - Mourinho proverà a sorprendere il Napoli, un big rischia di finire in panchina

Notizie Napoli calcio. Questa sera, ore 20.45, andrà in scena Roma-Napoli: gara cruciale per gli azzurri di Mazzarri che devono reagire alla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Roma-Napoli, sorpresa Mourinho

Josè Mourinho sta già preparando le contromesse per limitare il Napoli ed una di queste porterebbe ad un'esclusione eccellente. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

Lorenzo Pellegrini potrebbe restare fuori. Mourinho non ha detto niente ai giocatori sulla formazione che comincerà la partita contro il Napoli ma dalle prove tattiche ha lasciato intendere che il capitano non è sicuro del posto. La Roma quindi prepara una tattica accorta ma anche aggressiva. E in un confronto molto fisico, la formula con il doppio centravanti ha ragione di esistere: Belotti più Lukaku per dare peso e centimetri negli ultimi trenta metri. Nella rifinitura in realtà Mourinho ha alternato Belotti ed El Shaarawy di fianco al totem dell’attacco, prevedendo una sorta di staffetta.