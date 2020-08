Da Roma - I giallorossi mettono nel mirino Sarri e Paratici! Rapporti tesi tra Fonseca e lo spogliatoio

Ultimissime notizie calcio - La notizia era nell'aria dal fischio finale della partita contro il Lione ed è stata poi resa ufficiale ieri nel tardo pomeriggio: Maurizio Sarri è stato esonerato e non sarà più l'allenatore della Juventus. Non se la passa di certo meglio la Roma, dove traballa e non poco la panchina di Fonseca, soprattutto a causa dei rapporti tesi con lo spogliatoio, a partire da Zaniolo fino ad arrivare a Dzeko. Stando a quanto riportato dal "Corriere di Roma", i giallorossi stanno tenendo sotto osservazione la situazione che si è creata in casa Juve. Piacciono, infatti, sia Sarri che Paratici, la cui posizione è tutt'altro che solida nonostante le smentite di facciata. C'è da dire, però, che viene anche ribadito come, al momento, la soluzione più gettonata tra i capitolini è quella che vuole la permanenza del tecnico portoghese sulla panchina perché ha un contratto oneroso e le casse della Roma non permettono sprechi.