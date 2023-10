"Da piccolo sognavo il Real Madrid", Kvaratskhelia contro la squadra dei suoi sogni

Ultime notizie Napoli - Il Real Madrid è la squadra dei sogni per tutti gli appassionati di calcio, anche Kvaratskhelia è attratto, lo confessò in un’intervista al giornale russo Sport Express a luglio 2022: «Sognavo di giocare in un grande club. Da piccolo il Real Madrid. Il Napoli è uno dei migliori club d’Europa. Quindi sì: il mio sogno si è avverato». Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Kvaratskhelia contro la squadra dei suoi sogni

Una storia che ha poi approfondito in un’altra chiacchierata con il Corriere dello Sport: «Il mio primo amore calcistico è stato Guti. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome».