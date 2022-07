Da martedì Koulibaly e De Laurentiis possono incontrarsi! Ogni giorno è buono per capire se Kalidou può restare a vita

Sono passati 40 giorni ma sembra un secolo quando De Laurentiis lanciò l’aut-aut a Koulibaly (e anche Mertens): «Scelgano fra Napoli e il vil denaro». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ora si attende che i due si incontrino a Dimaro, in ritiro, dove sono attesi nei prossimi giorni:

"Il presidente sta rientrando da Los Angeles, il difensore arriverà dalle vacanze in Senegal: da martedì in poi, appena arriveranno in Trentino, ogni giorno può diventare quello buono per capire se Kalidou vuole restare davvero a vita a Napoli"