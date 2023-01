Da Genova - Zanoli pronto al debutto da titolare con la Sampdoria: ruolo inedito per lui

Notizie calcio. Dopo la sconfitta interna contro il Napoli, la Sampdoria è pronta a ripartire e lo farà quest'oggi in Coppa Italia in casa della Fiorentina.

Fiorentina-Sampdoria, Zanoli titolare

Potrebbe essere l'occasione giusta per vedere dal 1' Alessandro Zanoli, terzino arrivato in prestito dal Napoli per acquisire esperienza e minutaggio. Ecco quanto scritto da Repubblica:

"Di solito in Coppa Italia si dà spazio al secondo portiere, ma Contini è in partenza ( Reggina dopo il ritorno al Napoli), per cui è plausibile la richiesta di un ulteriore sforzo all’estremo difensore titolare. Quanto infine al centrocampo, è possibile il debutto dal primo minuto di Zanoli a destra, con Rincon ( squalificato in campionato) al centro e Murru a sinistra. A completare il quartetto non la suggestione Winks, ma più probabilmente un giovane con ballottaggio fra Yepes e Paoletti.