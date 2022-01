Da Genova - Il Napoli trionfa grazie a un’ingenuità, basta un 'gollonzo' su errore da scuola calcio

La Sampdoria non sfigura a Napoli, ma basta un “gollonzo” ai campani per fermare la serie di sconfitte in casa, arrivata a quota tre. Ne parla l'edizione genovese di Repubblica.

Il Napoli trionfa grazie a un’ingenuità

"Il coraggio mostrato nella ripartenza in pieno recupero con cinque giocatori conferma un gruppo comunque con valori umani prima che tecnici, noti e dimostrati in passato. «Abbiamo pagato anche una nostra ingenuità» conferma D’Aversa. Il calcio è anche strano. Esce Insigne ed i campani diventano più pericolosi, con Politano a destra e l’ottimo Elmas dall’altra parte. I rischi per Audero sono ben pochi, ma Petagna al 43’ punisce un errore marchiano di Ferrari, che rinvia corto e centralmente di testa. Un errore da scuola calcio, con Dragusin che osserva la rovesciata dell’ex blucerchiato. Servirebbe un regalo, ma i campani non sbagliano nulla, perfetti in difesa"

