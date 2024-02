Da Genova avvertono - Genoa non sarà la vittima sacrificale del Napoli, c'è una cosa che non deve trarre in inganno

L'edizione in edicola oggi di Repubblica Genova si sofferma sulle qualità del Genoa di Gilardino in vista della sfida contro il Napoli:

"Non tragga in inganno la sconfitta nell’ultimo turno, la prima caduta dopo otto risultati utili consecutivi. Il Genoa visto contro l’Atalanta, con alcuni elementi come Messias che avrà una settimana in più di allenamenti nelle gambe e il rientro di De Winter dopo lo stop per squalifica, non parte per Napoli con l’intenzione di fare la vittima sacrificale. Gilardino, grazie anche alle mosse di mercato, ha gli uomini per variare anche a gara in corso e può scegliere senza problemi adeguandosi all’avversario ma anche in base alle condizioni dei suoi stessi giocatori che vede allenarsi ogni giorno".