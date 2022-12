"Da gennaio sarà un altro campionato", ecco cosa si mormora da Castel Volturno in casa Napoli

«Da gennaio sarà un altro campionato» mormorano da Castel Volturno e quindi guai a cullarsi sugli allori. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Da questo punto di vista, il Mondiale non ha restituito gente appagata e chi non ha partecipato alla rassegna iridata — Lobotka, Osimhen o Kvaratskhelia — è carico a pallettoni. Ci sono gli ingredienti per ripetere “la campagna di Russia”, quella che ha visto Spalletti trionfare due volte, nel 2010 e nel 2011. E come dicono a Napoli pensando a quanto accaduto nel 1987 e nel 1990... “non c’è due senza tre”"