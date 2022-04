Da Firenze - Sondaggio De Laurentiis per Italiano! Pressing Napoli, c'è una clausola

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina nella giornata di ieri sono tornati al centro sportivo Davide Astori, ma c’è un rumor che proviene da Napoli, dove complice la sconfitta contro l’Empoli si è tornati a parlare di Spalletti e del suo futuro in bilico. L'edizione odierna di Repubblica, edizione fiorentina, fa il punto della situazione.

"De Laurentiis avrebbe sondato, tra gli altri, Italiano per l’eventuale post Spalletti. Ma qual è la situazione tra Italiano e la Fiorentina? Il contratto del tecnico è valido fino a giugno 2023, entro quindici giorni dalla fine della prossima stagione la Fiorentina ha un’opzione per il rinnovo in automatico fino al 2024.

Ma ecco che spunta un’altra clausola: prevede che Italiano possa liberarsi dall’1 al 15 giugno, qualora riuscisse a portare nelle casse della Fiorentina una somma di 10 milioni di euro pagabili in una sola tranche. In quel caso l’allenatore potrebbe concludere il suo contratto con la Fiorentina e accordarsi con un’altra società.

È normale che i rumors da Napoli, abbinati al fatto che Italiano si sia affidato di recente a un agente come Fali Ramadani e poi questi nuovi dettagli svelati sulla sua clausola contrattuale, stiano facendo discutere i tifosi viola"