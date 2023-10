Da Firenze recriminano: "La Fiorentina avrà uno svantaggio oggettivo questa sera contro il Napoli"

L'edizione in edicola oggi del Corriere Fiorentino sottolinea lo svantaggio che avrà la Fiorentina questa sera in campo contro il Napoli:

"I viola arrivano al Maradona in una condizione di oggettivo svantaggio. Il Napoli infatti, dopo aver affrontato il Real Madrid martedì, avrà nelle gambe 48 ore piene di riposo in più. Un abisso, a questi livelli. Il resto ce l’hanno messo i viola, complicandosi la vita nel match col Ferencvaros e rovinando i piani di Italiano. Quella che doveva e poteva essere una gara tranquilla, si è invece trasformata in una rincorsa folle, con tanti saluti alla possibilità di far tirare il fiato a gente come Nico, Bonaventura, Kayode, Quarta. E così veniamo alle possibili scelte".